Россиянам назвали главные признаки профессионального выгорания

Среди основных признаков профессионального и эмоционального выгорания специалисты выделяют потерю вкуса к жизни и удовольствия от работы. Часто люди начинают сожалеть о выбранной профессии, а также сталкиваются с соматическими симптомами – к примеру, головными болями, рассказала RT психолог Анна Девятка.

В состоянии выгорания зачастую проявляется светобоязнь, координация движений нарушается – человек начинает все ронять и разбивать. При этом напряжение вызывает одна только мысль о компании других людей, и хочется быть в одиночестве, рассказала специалист.

«Человек чувствует, что в голове как будто расползается туман, ему становится сложнее думать, его общая работоспособность снижается, — отметила она. — И общий фон настолько невыносим, что человеку хочется просто бросить все и уехать куда-нибудь туда, где его никто не найдет, чтобы восстановиться».

Если игнорировать проблему, то могут начаться более серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем, отметила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. По ее мнению, избежать выгорания можно, если гармонизировать все сферы жизни. Так, к примеру, с интеллектуального труда она посоветовала переключаться на эмоциональный отдых – встречи с друзьями, кино, театры. Если же эмоциональной нагрузки хватает, то лучше заняться спортом или погулять.

«Таким образом человек сможет восстанавливать свой ресурс и избегать выгорания», — подчеркнула аналитик, призвав также не забывать о важности правильно питаться и высыпаться.

До этого исследователи выяснили, что сотрудники компаний чаще всего обращаются к психологу из-за выгорания, а также высокого уровня стресса и тревожности.

Ранее психолог перечислил техники, которые помогут избежать выгорания на работе.