Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные признаки профессионального выгорания

Психолог Девятка: головные боли, светобоязнь и потеря сил – признаки выгорания

close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Среди основных признаков профессионального и эмоционального выгорания специалисты выделяют потерю вкуса к жизни и удовольствия от работы. Часто люди начинают сожалеть о выбранной профессии, а также сталкиваются с соматическими симптомами – к примеру, головными болями, рассказала RT психолог Анна Девятка.

В состоянии выгорания зачастую проявляется светобоязнь, координация движений нарушается – человек начинает все ронять и разбивать. При этом напряжение вызывает одна только мысль о компании других людей, и хочется быть в одиночестве, рассказала специалист.

«Человек чувствует, что в голове как будто расползается туман, ему становится сложнее думать, его общая работоспособность снижается, — отметила она. — И общий фон настолько невыносим, что человеку хочется просто бросить все и уехать куда-нибудь туда, где его никто не найдет, чтобы восстановиться».

Если игнорировать проблему, то могут начаться более серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем, отметила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. По ее мнению, избежать выгорания можно, если гармонизировать все сферы жизни. Так, к примеру, с интеллектуального труда она посоветовала переключаться на эмоциональный отдых – встречи с друзьями, кино, театры. Если же эмоциональной нагрузки хватает, то лучше заняться спортом или погулять.

«Таким образом человек сможет восстанавливать свой ресурс и избегать выгорания», — подчеркнула аналитик, призвав также не забывать о важности правильно питаться и высыпаться.

До этого исследователи выяснили, что сотрудники компаний чаще всего обращаются к психологу из-за выгорания, а также высокого уровня стресса и тревожности.

Ранее психолог перечислил техники, которые помогут избежать выгорания на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами