Перечислены техники, которые помогут избежать выгорания на работе

Есть несколько базовых правил, которые помогут избежать истощения и выгорания на работе. Среди них внесение отдыха в список обязательных дел, обозначение четкой границы между работой и отдыхом, фокусировка на мелочах в перерывах в рабочие будни и расслабление тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, сотрудник психологической службы Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Оболонская.

«Чтобы избежать выгорания и переутомления, нужно сделать отдых неприкосновенной частью расписания. Внести в календарь прогулку в парке, просмотр фильма, настольные игры с друзьями и другие занятия. И относиться к ним как к «недвижимости». Пусть они просто будут среди учебных и рабочих задач. Также важно обозначить и держать границу между работой и отдыхом. Временной слот, предназначенный для отдыха, должен быть только ваш. И даже незначительный рабочий созвон подождет своего часа в отведенное ему рабочее время, потому что он все равно требует вовлеченности», – отметила психолог.

Третья техника подразумевает, что человек должен фокусироваться на мелочах в перерывах в рабочие будни.

«День оказывается более длинным и наполненным, если за обедом, например, отложить телефон и по-настоящему почувствовать вкус еды. Или пройтись несколько остановок до дома пешком», – посоветовала Оболонская.

Кроме того, крайне важно регулярно обращать внимание на тело. Один из самых действенных способов расслабления – погружение в процесс через телесные практики (например, медитация, домашнее СПА, сеанс массажа, йога) и рукоделие (лепка, рисование, изготовление свечей).

«Хорошим помощником в наполнении дней или часов отдыха может стать список из простых вещей, которые лично вам приносят удовольствие. Начать можно с 15 пунктов – и в какой-то момент дойти до 150. Такой список поможет обращать внимание на радости и на жизнь здесь-и-сейчас, то есть, иными словами, не перегорать в пути к долгосрочным целям, которые находятся где-то в будущем, а чувствовать удовлетворение и в настоящем», – заключила специалист.

Ранее психолог назвала способы борьбы с откладыванием дел на потом.