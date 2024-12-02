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Российская школьница нанесла ровеснице колото-резаные раны, когда та была у нее в гостях

В Гурьевске 12-летняя девочка позвала знакомую в гости и напала на нее

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Global Look Press

В Гурьевске Калининградской области правоохранители расследуют обстоятельства, при которых 12-летняя местная жительница попала в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем 2 декабря. По предварительной информации, 12-летняя школьница пришла в гости к сверстнице. Из гостей ребенка забирали на скорой с колото-резаным ранением. Правоохранители установили, что на ребенка напала несовершеннолетняя хозяйка квартиры.

Полицейские собирают детали случившегося. Информация о состоянии потерпевшей, а также степени тяжести повреждений отсутствует.

Семьи девочек — агрессора и потерпевшей — в поле зрение полицейских не попадали.

До этого в чебоксарской школе охранник обезвредил мальчика, укравшего из столовой нож — ученик угрожал им сверстникам и педагогам.

Ранее стало известно, что ребенок, избивший сверстников молотком в Балаганске, вернется в школу.

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