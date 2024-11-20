В Балаганске ребенок, избивший сверстников молотком, вернется в школу

В Иркутской области ребенок, напавший на сверстников с молотком, продолжит обучение в школе, где произошел инцидент. Об этом сообщает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на местных жителей.

В своем Telegram-канале Мизулина опубликовала просьбу местной жительницы. По ее словам, после инцидента ребенок провел месяц в психиатрической больнице. Правоохранители обратились в суд и просили отправить мальчика в специальное образовательное учреждение, но им отказали. На это указывает решение Балаганского районного суда Иркутской области, в удовлетворении иска инстанция отказала.

Таким образом, ученик сможет вернуться в школу, где причинил вред детям. Как рассказала местная жительница, мальчик полагал, что пострадавших будет больше, и не исключает, что он захочет «закончить начатое».

Инцидент произошел в Балаганске в сентябре. Известно, что восьмиклассник вооружился молотком, пришел в школу и напал на сверстников, когда те готовились к уроку физкультуры. Несколько учащихся получили травмы.

Ранее в Татарстане пятиклассник напал на третьеклассницу и избил на глазах у учителя.