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В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Полиция Австралии задержала 13 человек при изъятии рекордных 2,3 тонны кокаина

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USBPChiefMIP/Twitter

Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла 2,3 тонны кокаина, что стало крупнейшей партией наркотика в истории страны. Об этом сообщили в пресс-службе AFP.

«AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию морским путем», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что обвиняемые были задержаны на прошедших выходных. Саму партию кокаина обнаружили на рыболовецком судне, которое село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари.

Стоимость изъятого наркотика, по данным AFP, составила 760 миллионов австралийских долларов ($494 млн). Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

28 ноября газета The Guardian сообщала, что правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за шесть недель, что стало мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками. В ходе операции «Орион» правоохранительные органы остановили шесть морских судов, перевозивших кокаин, и конфисковали в общей сложности 1400 тонн наркотиков, в том числе более 1000 тонн марихуаны и 225 тонн кокаина.

Ранее в Амурской области задержали иностранца с мефедроном на 20 млн рублей.

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