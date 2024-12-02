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Мужчина купил шоколадку Mars без фирменного узора и получил компенсацию

NDTV: британец купил шоколадку Mars без фирменного узора и получил $2,5 компенсации

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Мужчина в Англии купил шоколадку Mars без фирменного узора и получил компенсацию, пишет NDTV.

Гарри Сигер рассказал, что купил шоколадку на заправке в Оксфордшире. Открыв батончик, он увидел, что на нем нет фирменного волнистого узора. Мужчина сфотографировал его и опубликовал снимок в соцсетях. Кадр быстро стал вирусным, и об этом вскоре узнали сами производители шоколада.

Компания извинилась перед Гарри за ситуацию и предоставила ему компенсацию в виде ваучера на $2,5. Сигер же отметил, что его интересовал не столько деньги, сколько объяснение происходящего.

«Я просто хотел понять, что произошло, как так вышло», — прокомментировал он.

Британец добавил, что потратить полученные деньги на покупку двух шоколадок Mars.

Ранее сообщалось, что американцы потратят рекордные $4 млрд на сладости для Хэллоуина.

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