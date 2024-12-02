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Названы продукты, защищающие от инсульта

Врач Пичугина: от инсульта защитят морская рыба, фасоль и курага

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание не только помогает похудеть, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщила главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио-1».

«Основа здорового рациона — овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Важной составляющей здорового питания являются также полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах», — отметила Пичугина.

Она добавила, что для здоровья сердца важно употреблять достаточное количество продуктов, содержащих магний и калий, таких как картофель, запеченный в мундире, пшено, чернослив, курага и фасоль.

Также врач посоветовала минимизировать содержание в пище соли и сахара.

Недавно американские ученые установили, что высокий уровень холестерина ЛПНП, часто называемого «плохим холестерином», может повысить риск формирования в мозге скоплений токсичных белков — отличительного признака болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Ранее специалисты развеяли миф о вреде говядины для сердца.

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