Названы продукты, защищающие от инсульта

Правильное питание не только помогает похудеть, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщила главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио-1».

«Основа здорового рациона — овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Важной составляющей здорового питания являются также полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах», — отметила Пичугина.

Она добавила, что для здоровья сердца важно употреблять достаточное количество продуктов, содержащих магний и калий, таких как картофель, запеченный в мундире, пшено, чернослив, курага и фасоль.

Также врач посоветовала минимизировать содержание в пище соли и сахара.

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