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Высокий уровень «плохого» холестерина опасен для здоровья мозга, подтвердили ученые

JAMA: высокий уровень «плохого» холестерина повышает риск болезни Альцгеймера

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые установили, что высокий уровень холестерина ЛПНП, часто называемого «плохим холестерином», может повысить риск формирования в мозге скоплений токсичных белков — отличительного признака болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Холестерин — важный для организма компонент, который участвует в строительстве клеточных мембран, выработке гормонов и поддержании нормальной работы мозга. Однако избыток или дефицит этого вещества могут непредсказуемо повлиять на работу мозга.

Мозг является одним из самых богатых холестерином органов, и около 25% всего холестерина в организме сосредоточено именно в нем. Холестерин играет ключевую роль в защите нервных клеток и поддержке их взаимодействия, что важно для памяти, обучения и других когнитивных функций.

Однако холестерин не перемещается свободно между мозгом и остальным телом. Мозг производит собственный холестерин, в то время как уровень холестерина в крови в первую очередь влияет на здоровье сердца и других органов.

По словам ученых, высокий уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), известных как «плохой холестерин», может способствовать формированию в мозге бляшек из белка амилоида. Они являются характерным признаком болезни Альцгеймера. Многочисленные исследования показали, что скопления белка амилоида могут вызывать сбои в работе нейронов, ухудшая когнитивные функции и увеличивая риск инсульта.

«Хороший холестерин» ЛПВП, в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на мозг. Липопротеины высокой плотности помогают удалять лишние жиры из организма и снижать воспаление, что способствует здоровью сосудов, в том числе мозговых.

Ранее был назван возраст, после достижения которого нужно регулярно сдавать анализ на холестерин.

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