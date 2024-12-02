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Развеян миф о вреде говядины для сердца

CDN: умеренное потребление говядины безопасно для здоровья сердца

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Ученые из Университета штата Индиана установили, что умеренное употребление говядины (около 161 грамма в день) практически не оказывает влияния на биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, такие как уровень холестерина и кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.

В научном сообществе принято считать, что потребление говядины (как и других видов красного мяса), связано с худшими показателями здоровья сердца. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, американские ученые провели мета-анализ 20 ранее опубликованных научных работ. Исследования включали как здоровых людей, так и пациентов с различными заболеваниями, такими как гипертония и диабет.

Результаты показали, что умеренное ежедневное потребление (около 161 грамма) говядины не оказывает значительного влияния на большинство показателей, связанных с липидами и липопротеидами, таких как общий холестерин, холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), триглицериды и другие. Однако такое мясо слегка повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), что может быть связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, говядина не повышает кровяное давление.

Ученые отметили, что нарушения в регуляции уровня холестерина и триглицеридов могут способствовать развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца, а гипертония — инсульта и инфаркта.

Авторы исследования подчеркнули, что для более полного понимания влияния говядины на здоровье требуется проведение дополнительных исследований, которые будут учитывать другие кардиометаболические факторы, такие как уровень воспаления и резистентность к инсулину.

Кроме того, они обратили внимание на высокую питательную ценность необработанной говядины. По словам ученых, такое мясо является хорошим источником белка и микроэлементов, подходящих для сбалансированной диеты.

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