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Петербургский мальчик пришел к соседу и сказал, что его мать ударила отца ножом

78.ru: в Петербурге мальчик рассказал соседу, что мать ударила отца ножом

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В Петербурге 13-летний мальчик пришел к соседу и рассказал, что его мать ударила отца ножом во время ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 1 декабря в одном из домов на проспекте Кузнецова. В дверь одного из проживающих там мужчин позвонил ребенок, который рассказал, что его родители поссорились и из-за этого мать ударила отца ножом в живот.

Сосед вызвал бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место врачи доставили 51-летнего мужчину в медицинское учреждение с резаной раной живота. Его 50-летнюю супругу поместили в изолятор временного содержания.

На данный момент известно, что все случилось, когда супруги распивали спиртные напитки. Прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин десять раз ударил спутницу ножом после застолья.

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