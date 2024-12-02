Петербургский мальчик пришел к соседу и сказал, что его мать ударила отца ножом

В Петербурге 13-летний мальчик пришел к соседу и рассказал, что его мать ударила отца ножом во время ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 1 декабря в одном из домов на проспекте Кузнецова. В дверь одного из проживающих там мужчин позвонил ребенок, который рассказал, что его родители поссорились и из-за этого мать ударила отца ножом в живот.

Сосед вызвал бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место врачи доставили 51-летнего мужчину в медицинское учреждение с резаной раной живота. Его 50-летнюю супругу поместили в изолятор временного содержания.

На данный момент известно, что все случилось, когда супруги распивали спиртные напитки. Прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин десять раз ударил спутницу ножом после застолья.