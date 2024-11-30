Россиянин десять раз ударил спутницу ножом после застолья

В Ленобласти 56-летний мужчина нанес десять ножевых ранений своей сожительнице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Луга. Мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта десять раз ударил ее кухонным ножом. Спасти женщину не удалось, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Злоумышленника задержали, его планируют заключить под стражу.

Телеканал 78.ru сообщает, что мужчина и его спутница устроили застолье и распивали алкоголь, когда все случилось. После произошедшего мужчина сам позвонил в полицию и во всем сознался. По данным телеканала, нападавшего в 1991 году осудили за превышение обороны и физическое устранение человека по неосторожности. Через год приговор изменили и мужчину амнистировали.

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