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В Казани накрыли банду разводивших на косметологические услуги мошенников

В Казани сеть косметологических клиник навязала клиентам лечение на 50 млн руб.

В Казани правоохранители задержали аферистов, которые навязывали клиентам медицинские услуги за внушительные суммы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации Волк, сеть клиник организовал уроженец Украины вместе с сообщниками. Мошенники приглашали жителей пройти бесплатное медицинское обследование, после чего специалисты медцентров ставили пациентам серьезные диагнозы. Далее злоумышленники предлагали клиентам пройти курс платных процедур. В случае отсутствия у пациентов необходимой суммы, на них оформляли займы. При этом с условиями кредитов пациентам ознакомиться не давали.

«На самом деле граждане подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой. Предварительно от противоправной деятельности пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей», — уточнила представитель МВД.

По подозрению в мошенничестве задержаны четверо мужчин. Троих фигурантов заключили под стражу, четвертый находится под домашнем арестом. В ходе обыска правоохранители изъяли документы, телефоны и другие предметы, которые имеют доказательное значение.

Ранее стало известно, что аферисты стали использовать забытую схему обмана «перевод по ошибке».

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