Потерявшим при теракте в «Крокусе» семьи детям открыли вклады на полмиллиарда

Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», детям, потерявшим родителей, были открыты вклады на общую сумму 512 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале председателя РКК Павла Савчука.

«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», — говорится в сообщении.

По его словам, пострадавшим с инвалидностью выделена помощь в размере 17 млн рублей. На улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей потрачено свыше 19 млн рублей.

Также отмечается, что на первом этапе 97 семей получили материальную поддержку на сумму свыше 30 млн рублей.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В исполнении теракта подозреваются граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В пособничестве террористам обвиняют еще несколько человек. 2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.