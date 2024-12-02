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В США женщина проползла 45 метров по дренажной трубе, чтобы спасти застрявшего котенка, пишет UPI.

Служба защиты животных округа Эскамбия во Флориде провела успешную операцию по спасению котенка, который попал в бедственное положение. Сообщается, что он застрял в дренажной трубе рядом с региональным центром содержания под стражей несовершеннолетних.

Старший офицер по защите животных сержант Меридет Роберсон быстро отреагировала на инцидент и приехала по адресу. Женщина воспользовалась записанными звуками кошки-матери, чтобы привлечь котенка ближе к выходу.

«Я включила звуки, и увидела его маленькие глаза в конце туннеля», — поделилась Роберсон.

Несмотря на усилия привлечь котенка, он не подходил к выходу. Тогда женщина надела налобный фонарь и отправилась внутрь дренажной трубы. По её словам, она проползла около 45 метров, чтобы добраться до животного.

«Мне было немного страшно ползти туда», — призналась она.

Спасенный котенок, получивший кличку Пайпс, был вскоре доставлен к ветеринару для осмотра и в дальнейшем будет передан в приют для животных.

Ранее в США спасли кошку, которая пять дней провела на дереве.