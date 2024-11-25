В США спасли кошку, которая пять дней провела на дереве, пишет UPI.

В Вашингтоне завершилась спасательная операция по возвращению домашней кошки, которая провела пять дней на вершине дерева. Специалисты из службы спасения домашних животных округа Адамс рассказали в социальных сетях о том, как короткошерстный кот выдержал трудные условия — низкие температуры, дождь и снег, находясь на высоте.

Спасателям было сложно обнаружить животное, поскольку кошка прыгала с ветки на ветку. Сама питомица спускаться так и не захотела, поэтому пожарные использовали специальную лестницу.

Позже специалисты сообщили, что после возвращения домой кошка поела и даже сходила в лоток.

«Мы рады, что она в безопасности», — отметили они.

Ранее специалист назвала причина, почему коты пьют воду отовсюду, но только не из своей миски.