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В США спасли кошку, которая пять дней провела на дереве

UPI: пожарные в США спасли кошку, которая 5 дней провела на дереве

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Adams County Pet Rescue

В США спасли кошку, которая пять дней провела на дереве, пишет UPI.

В Вашингтоне завершилась спасательная операция по возвращению домашней кошки, которая провела пять дней на вершине дерева. Специалисты из службы спасения домашних животных округа Адамс рассказали в социальных сетях о том, как короткошерстный кот выдержал трудные условия — низкие температуры, дождь и снег, находясь на высоте.

Спасателям было сложно обнаружить животное, поскольку кошка прыгала с ветки на ветку. Сама питомица спускаться так и не захотела, поэтому пожарные использовали специальную лестницу.

Позже специалисты сообщили, что после возвращения домой кошка поела и даже сходила в лоток.

«Мы рады, что она в безопасности», — отметили они.

Ранее специалист назвала причина, почему коты пьют воду отовсюду, но только не из своей миски.

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