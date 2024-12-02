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Врач без образования провела москвичке операцию по пластике век на дому

В Москве врач без образования провела на дому операцию по пластике век

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СК РФ по городу Москве

В Москве врач, не имеющая необходимого образования, провела пластические операции двум пациенткам и стала фигуранткой уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК России.

По данным ведомства, первую операцию медработник провела 6 июля 2024 года в одной из квартир на Люблинской улице. В результате хирургического вмешательства веки пациентки частично утратили подвижность. Другую операцию фигурантка дела делала в медцентре на Каширском шоссе, у которого не было необходимых для проведения подобных манипуляций документов. После вмешательства вторую пациентку госпитализировали в реанимацию.

В ходе обыска в кабинете медика, правоохранители нашли ее мобильный телефон с фотографиями проведенных ею процедур. Также у нее нашли незарегистрированные медпрепараты. В СК уточнили, что у врача отсутствовала специализация «пластическая хирургия». Сейчас женщину поместили под домашний арест.

Ранее в Москве женщине изуродовали лицо в клинике пластической хирургии.

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