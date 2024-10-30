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Россиянке изуродовали лицо в московской клинике пластической хирургии

Mash: в Москве женщине изуродовали лицо в клинике пластической хирургии

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве 50-летней россиянке изуродовали лицо в клинике пластической хирургии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в клинике Frau Klinik — туда женщина с Камчатки обратилась, чтобы провести блефаропластику. Россиянка выбрала учреждение, которому доверяли популярные светские львицы.

Женщина заплатила за операцию 620 тысяч рублей. Ей сказали, что вмешательство будет длиться один час и сорок минут, однако ее оперировали почти четыре часа. Кроме того, уже дома она заметила, что у нее на лице образовался бугорок.

Недовольная результатом женщина обратилась к другому хирургу, который подтвердил, что качество проведенной операции является плохим. На это же указала и независимая экспертиза. В Frau Klinik женщине отказались возвращать 310 тысяч в счет морального ущерба и предложили обратиться в суд. В данный момент россиянка консультируется с юристом, чтобы так и поступить.

Ранее девушка получила ожог лица из-за косметолога, закончившего двухдневные курсы.

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