Свердловский участник СВО жестоко расправился со своим знакомым, испугавшись его

В городе Сысерть Свердловской области участник СВО Сергей Невзоров предстанет перед судом за жестокое убийство своего знакомого — 32-летнего Артема Морозова. Об этом пишет Ura.ru.

Сестра погибшего Анна рассказала, что Артем якобы позвал Сергея к себе, чтобы распить алкоголь. Подсудимый уверяет, что его якобы напугала «угроза» от знакомого, из-за чего он сначала несколько раз ударил его ножом, а потом добил топором. Свои действия он попытался оправдать тем, что «не хотел ждать, пока его начнут бить». Но на последнем допросе Невзоров признался, что никакой драки не было.

Тело Морозова утром 23 ноября нашел младший брат Иван. Невзорова задержали через пару часов в конюшне, где он поселился за несколько недель до убийства.

Подсудимый признал свою вину, однако перед семьей погибшего не извинился. Сестра Морозова хочет подать к Невзорову иск, чтобы компенсировать моральный ущерб. Она отметила, что подозреваемый еще и разбил в их доме три пластиковых окна, а также семья потратила много денег на сами похороны.

У Невзорова есть уже несколько судимостей за тяжкие преступления, включая разбой и убийство. В 2017 его судили за угон, а в 2024-м — за разбой, убийство и покушение на убийство двух лиц. В июне его приговорили к 18 годам лишения свободы, но он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт, затем вернулся в Свердловскую область в отпуск по ранению, который истекает 6 декабря.

Ранее подозреваемого в убийстве двух людей бойца СВО арестовали на два месяца.