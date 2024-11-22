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Подозреваемого в убийстве двух людей бойца СВО арестовали на два месяца

Участника СВО арестовали на два месяца по подозрению в убийствах в Екатеринбурге

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Freepik.com

Подозреваемого в убийстве двух людей бойца СВО Алексея Рыжкова отправили на 2 месяца под стражу. Об этом сообщил «4 канал».

Мера пресечения будет действовать до 21 января. Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Известно, что подозреваемый просился вернуться в зону СВО для того, чтобы искупить свою вину.

Известно, что семьи у Рыжкова нет. На вопросы журналистов в суде отвечать он не хотел.

О двойном убийстве в Екатеринбурге стало известно 21 ноября. По предварительным данным, он заколол ножом мужчину и женщину.

Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности по «нескольким тяжким статьям». Предположительно, мотивом стала ревность.

Недавно также стало известно, что убийца 24-летней студентки из Тюмени Ильдар Ахатов подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на фронт, а после возвращения обманул ветеранов СВО на миллион рублей.

Ранее ветерана СВО арестовали за нападение на таксиста.

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