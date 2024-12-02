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Тренер по боксу избил глухого водителя из-за конфликта на дороге

В Туле боксер избил глухого водителя соседнего авто из-за конфликта на дороге

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Depositphotos

В Туле не сумевший справиться с эмоциями на дороге мужчина напал на водителя соседнего авто. Об этом рассказала жена потерпевшего в паблике «Подслушано в Туле» во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 29 ноября около 18:30 у дома 27 по улице Московской. Причиной конфликта стало то, что потерпевший не пропустил в ряд агрессора. Машины остановились, мужчины вышли на проезжую часть, после чего один из них ударил другого в лицо.

«Ищем свидетелей зверства. Моего глухого мужа [избили], после того, как он не впустил в полосу «крутого» мужика, а просто двигался в своей полосе. После остановки у магазина, его, который не мог никак спровоцировать человека, так как не слышит и не может ответить — избил местный боксер, тренер по боксу, того, кого на дороге он не впустил», — рассказала жена потерпевшего.

Женщина добавила, что у ее супруга сломан нос и другие повреждения.

Комментариев по поводу инцидента от официальных ведомств не поступало.

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