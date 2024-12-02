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Врач объяснил, как победить зимнюю утомляемость

Врач Неронов: имбирь поможет справиться с зимней утомляемостью

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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Имбирь отлично подходит для борьбы с зимней утомляемостью, поскольку улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Зимой на здоровье положительно влияют цитрусовые благодаря высокому содержанию витамина С. Имбирь улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами. Чеснок известен своими антибактериальными качествами, а орехи — грецкие и миндаль — богаты полезными жирами и минералами», — отметил Неронов.

Он добавил, что зимой стоит включить в рацион и кисломолочные продукты, поскольку они помогают поддерживать иммунитет за счет пробиотиков.

Также врач посоветовал употреблять больше корнеплодов, таких как морковь, свекла, редька и картофель. Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, по его словам, в холодное время года особенно полезна капуста, богатая витамином С и клетчаткой.

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