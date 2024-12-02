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Россиянам рассказали, на какие овощи стоит налегать в декабре

Врач Неронов: в декабре стоит употреблять больше редьки, моркови и свеклы

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Lesterman/Shutterstock/FOTODOM

В декабре следует употреблять больше корнеплодов, таких как морковь, свекла, редька и картофель. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, капуста — белокочанная, краснокочанная или брюссельская — сохраняет витамины, в частности витамин С, и клетчатку», — отметил специалист.

Он также посоветовал добавить в рацион зимние сорта яблок, такие как «Антоновка» или «Симиренко», а также груши и цитрусовые.

Эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова до этого объяснила, как правильно подобрать витамины для поддержания иммунитета в сезон простуд. Первое, на что нужно обратить внимание, — это витамин С. Он не только стимулирует выработку антител, но и помогает нейтрализовать свободные радикалы, ослабляющие иммунную систему, сообщила эксперт.

Также она посоветовала добавки с содержанием витамина D, особенно в зимний период, когда солнца недостаточно.

Ранее стало известно, как меняется продуктовая корзина россиян в течение года.

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