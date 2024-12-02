Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сомнолог рассказал о главных причинах нарушения сна

Сомнолог Бузунов: стресс может быть причиной нарушения сна

close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Психологический стресс может быть причиной нарушения сна, рассказал kp.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.

По его словам, такие последствия могут наступать на фоне неожиданного тяжелого события, продолжительных жизненных сложностей, тревожных расстройств или депрессии. Кроме того, негативно на сон могут повлиять и физические сложности. К ним относятся хронические боли, гормональные изменения и другие нарушения сна, например, синдром апноэ или беспокойных ног, уточнил врач.

Еще одна причина плохого сна — нарушение образа жизни, добавил Бузунов. По его словам, это могут быть нерегулярный режим сна, избыток кофеина, алкоголя, сидячий образ жизни.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что сон в душном помещении грозит головными болями и снижением работоспособности, потому что так человек не сможет восстановить свои ресурсы. Она советует спать с приоткрытым окном или установить в комнате бризер, который будет обеспечивать приток свежего воздуха, чуть подогревать его в зимнее время и фильтровать.

Ранее ученые выяснили, что сыр может избавить от храпа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами