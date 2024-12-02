Сомнолог рассказал о главных причинах нарушения сна

Психологический стресс может быть причиной нарушения сна, рассказал kp.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.

По его словам, такие последствия могут наступать на фоне неожиданного тяжелого события, продолжительных жизненных сложностей, тревожных расстройств или депрессии. Кроме того, негативно на сон могут повлиять и физические сложности. К ним относятся хронические боли, гормональные изменения и другие нарушения сна, например, синдром апноэ или беспокойных ног, уточнил врач.

Еще одна причина плохого сна — нарушение образа жизни, добавил Бузунов. По его словам, это могут быть нерегулярный режим сна, избыток кофеина, алкоголя, сидячий образ жизни.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что сон в душном помещении грозит головными болями и снижением работоспособности, потому что так человек не сможет восстановить свои ресурсы. Она советует спать с приоткрытым окном или установить в комнате бризер, который будет обеспечивать приток свежего воздуха, чуть подогревать его в зимнее время и фильтровать.

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