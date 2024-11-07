Врач рассказала, почему опасно спать в духоте

Сон в душном помещении грозит головными болями и снижением работоспособности, потому что так человек не сможет восстановить свои ресурсы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Нехватка кислорода приводит к тому, что организм не восстанавливает свои ресурсы и человек с утра чувствует себя разбитым. Могут быть головные боли, сниженная работоспособность и концентрация внимания», — предупредила врач.

Она советует спать с приоткрытым окном или установить в комнате бризер, который будет обеспечивать приток свежего воздуха, чуть подогревать его в зимнее время и фильтровать. Чернышова уточнила, что комфортной температурой для сна можно назвать примерно 18–20 градусов, однако, это индивидуально.

Ученые из Университета Бейлора до этого установили, что продление ночного сна на 46 минут улучшает общее самочувствие, усиливает чувство благодарности, благополучие, стрессоустойчивость и просоциальное поведение. У участников, которые сократили длительность сна на 37 минут, наблюдались ухудшение настроения, восприимчивость к стрессу и усиление чувства неудовлетворенности.

Ранее сомнолог предупредила, что алкоголь и стимуляторы ухудшают сон, а не улучшают.