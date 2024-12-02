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Организовавшая ячейку китайской секты россиянка отправится в колонию

В Пятигорске осудили россиянку, открывшую ячейку китайской секты «Фалуньгун»

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ставропольском крае юристу Щеткиной О.А., которая организовала ячейку китайской секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России), вынесли приговор. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пятигорский районный суд признал ее виновной в администрировании деятельности организации, признанной в РФ нежелательной.

Согласно материалам дела, женщина основала ячейку секты, после чего стала собирать информацию о притеснении ее последователей в РФ и Китае. Сбор данных россиянка осуществляла в интересах американского правительства. Полученная информация шла в отчет Госдепа США о «нарушениях религиозной свободы».

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов нашли у Щеткиной экстремистскую литературу, а также доверенность от американского представительства секты на представления интересов организации в судах РФ. Юриста признали виновной и приговорили ее к двум годам колонии.

Ранее волгоградцы заявили о секте квадроберов, своими ритуалами мешающей благоустройству двора.

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