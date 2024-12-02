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Помощника доктора Курпатова приговорили к 6 годам колонии за мошенничество

Суд в Петербурге приговорил помощника доктора Купатова Иевского к 6 годам тюрьмы

Помощника доктора Андрея Курпатова Алексея Иевского признали виновным в краже и мошенничестве и приговорили к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в Telegram-канале.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Иевского. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Иевского признали виновным в двух эпизодах мошенничества и краже. Ему был назначен штраф в размере 78 млн рублей.

По данным следствия, подсудимый под предлогом покупки для Курпатова Porsche Cayenne Coupe похитил со счета психотерапевта 9,3 млн рублей. Помимо этого, он обвинялся в краже часов стоимостью 1,2 млн рублей, а также сережек Mercury за 2,6 млн и еще не менее 35 млн рублей наличными. В ходе расследования стало известно, что Иевский убедил Курпатова зарегистрировать на него юрлицо с целью продажи онлайн-курсов психотерапевта.

«Согласно действующей между ним и Курпатовым договоренности, он должен был перечислить 112 млн рублей, а фигурант перечислил только 76 миллионов рублей», — следует из публикации.

Подсудимый не признал вину и был взят под стражу в зале суда.

Ранее стало известно, что мошенники развели экс-депутата Госдумы на 13 млн рублей.

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