Женщина не смогла воспользоваться медстраховкой и сама удалила себе три зуба

В Великобритании 76-летняя женщина самостоятельно оказала себе стоматологическую помощь, когда не смогла найти врача по государственной страховке. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, в 2018 году Линда Колла после переезда в графство Девон обнаружила, что частные зубные клиники больше не ставят на учет пациентов по государственной страховке. Оплатить услуги врача самостоятельно женщина не могла, поэтому просто встала в очередь на постановку на учет с расчетом, что место для нее рано или поздно найдется.

Шесть лет спустя этого так и не случилось. Летом 2024 года у женщины стали сильно шататься три зуба — два моляра и клык. В какой-то момент боль стала настолько невыносимой, а помощи по страховке ждать все еще не приходилось, что Колла пошла на отчаянный шаг и сама удалила себе эти зубы.

«Они расшатывались все больше и больше, так что я извлекла их по одному. Это было очень больно, но, по-видимому, у меня высокий болевой порог», — поделилась собеседница СМИ.

После этого пенсионерке пришлось отдать 300 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) за зубные протезы, чтобы вернуть себе возможность принимать нормально пищу.

Ранее в Турции уборщик в стоматологической клинике выдал себя за дантиста и удалил мужчине не те зубы.