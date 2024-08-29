Двое заключенных пострадали во время пожара в ростовской колонии

Двое заключенных пострадали во время пожара в ростовской ИК-2, сообщает 161.ru.

По данным издания, возгорание произошло 28 августа в одном из цехов, где работают осужденные. Огонь тушили сотрудники локальной пожарной части и спасатели МЧС, приехавшие по вызову.

«Пожар произошел в промзоне, на лакокрасочном складе. Будто что-то взорвалось. Обгорели двое заключенных», — отметил источник в колонии.

Пострадавших госпитализировали с ожогами рук и ног в «гражданскую» больницу. О причине пожара не сообщается.

До этого крупный пожар случился на территории колонии в Пермском крае. По словам источника, пожар начался в цеху по производству и переработке дерева. Огонь распространился на площадь в 1,2 тыс. квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Заключенных эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.