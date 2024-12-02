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«Накроют мороз и снег»: жителей Москвы и Подмосковья предупредили о ранней зиме

Синоптик Шувалов: на этой неделе Москву и Подмосковье накроет ранняя зима

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

На этой неделе в Москве и Московской области заметно похолодает –ближайшие дни станут переходом от осени к ранней зиме с морозами и снегом. Об этом в беседе с 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

Понижаться температура воздуха в столичном регионе начнет с середины недели. В данный момент формируется антициклон, который в среду накроет северо-запад страны и направится в сторону Перми и Кирова, рассказал метеоролог.

В среду в столице ожидается небольшой снег, в четверг температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля, а в пятницу – до 9 градусов мороза. При этом прогнозируется слабый ветер и высокое атмосферное давление, заключил Шувалов.

До этого он также сообщал, что в начале декабря в Москве будет «сыренько и мокренько», погода будет однообразной без сильных снегопадов. Температура воздуха в столице в начале зимы будет колебаться от 0 до -2 градусов – это на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Ранее в Гидрометцентре прокомментировали прогноз Bloomberg о погоде в Европе.

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