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Диетолог объяснила, почему подсчет калорий бесполезен для обычных людей

Диетолог Королева: подсчет калорий нужен только профессиональным спортсменам

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отслеживание потребляемых и расходуемых калорий — это инструмент профессиональных спортсменов, который обычным людям не нужен. Желающим сбросить лишний вес, разогнать метаболизм и просто тем, кто следит за питанием и здоровьем, не нужно «ходить с калькулятором», объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

По мнению врача, важнее понимать, какие калории и в каком сочетании нужно употреблять, — это позволит сформировать наиболее здоровый рацион, который нужен, чтобы поддерживать все системы организма и скорость процессов метаболизма. Кроме того, нужно учитывать объем пищи, которую человек может съесть за раз.

«Я рекомендую для женщин, которые не являются профессиональными спортсменками, ориентироваться на объем еды в 250 миллилитров, а для мужчин — на 300 миллилитров», — отметила Королева.

Она посоветовала в первое время использовать посуду нужного объема, выкладывая туда приготовленную пищу. При таком регулярном подходе со временем человек будет уже чувствовать свою норму, считает врач.

Диетолог также отметила, что часто люди с лишним весом едят большими порциями пару раз в день, а между приемами пищи перекусывают сладостями и снеками, и посоветовала заменить такое питание на дробное — с несколькими приемами пищи в установленных нормах. Это, по словам врача, со временем приведет к сокращению объема желудка, в результате чего человек начнет чувствовать насыщение намного раньше и сбросит лишние килограммы.

Рацион нужно сделать разнообразным, уделив внимание источникам белка, клетчатки, полезных жиров, минералов, антиоксидантов, подчеркнула врач. Это залог здорового микробиома и крепкого иммунитета, заключила она.

До этого диетолог Нурия Дианова отметила, что женщинам стоит употреблять порядка 1,5-2 тыс. калорий в день, а мужчинам — от 1,8 тыс. калорий. Она также подчеркнула, что калорийность рациона должна рассчитываться исходя из роста и веса человека и его физической активности.

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