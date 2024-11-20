Ученые оценили вред позднего ужина

Потребление более 45% суточной нормы калорий после 17:00 связано с повышением уровня глюкозы и вредными последствиями для здоровья, независимо от веса и жировых отложений человека. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Diabetes.

Некоторые исследования показывают, что поздний ужин повышает риск набора веса. Однако это в основном связано с тем, что голодавший весь день человек предпочитает более калорийную пищу и хуже чувствует насыщение.

В новом исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 70 лет. У них был избыточный вес или ожирение, а также преддиабет или диабет 2 типа. Участников разделили на две группы: одни потребляли большую часть калорий до наступления вечера, а вторые потребляли 45% калорий вечером после 17 часов.

Две группы потребляли одинаковое количество калорий и одни и те же продукты в течение дня, но делали это в разное время. Участники использовали мобильное приложение для записи своих приемов пищи в режиме реального времени.

В группе позднего ужина хуже усваивалась глюкоза. Также они потребляли больше углеводов и жиров вечером. Это подтверждает, что поздний ужин может повышать тягу к нездоровым продуктам.

«Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, потому что секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который координируется с дневным и ночным временем суток», — объяснили ученые.

Результаты могут означать, что время приема пищи может оказывать влияние на обмен глюкозы, независимо от количества потребляемых калорий в течение дня. Однако учитывая небольшое количество участников и их проблемы со здоровьем, выводы нельзя считать окончательными.

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