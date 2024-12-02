Письмо главы РПЦ против абортов начали выдавать беременным в Москве

Письмо предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка начали выдавать беременным женщинам в Москве. Об этом рассказала РИА Новости организатор акции, руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

Патриарх написал письмо беременным в поддержку рождения ребенка, его будут выдавать в женских консультациях 16 регионов России – участниках проекта.

По словам Москвитиной, 2 декабря первые письма получили женщины на приеме у гинеколога в больнице святителя Алексия на Ленинском проспекте в Москве.

Руководитель проекта также рассказала, что зачастую в больницу святителя Алексия приходят женщины, которым ранее в других учреждениях предлагали прервать беременность или которых склоняли к аборту родные люди.

«Здравствуй, мама!» — общественный федеральный проект, который был представлен общественности в 2022 году и одобрен заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сейчас в проекте участвуют 16 регионов России. В Москве проект пока действует только в церковной больнице святителя Алексия.

Ранее патриарх Кирилл выступил за федеральный закон о запрете склонения к аборту.