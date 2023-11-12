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Глава РПЦ предложил запретить склонение женщин к аборту

Патриарх Кирилл выступил за федеральный закон о запрете склонения к аборту

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение ряда регионов России о запрете склонение женщин к аборту и выразил надежду, что такая инициатива будет поддержана и на федеральном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Русской православной церкви (РПЦ), выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, выразил сожаление, что число абортов в России все еще остается высоким. При этом он добавил, что на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов.

«Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что иногда врачи, руководствуясь коммерческими причинами, склоняют женщину сделать аборт. Глава РПЦ уверен, что это является преступлением, особенно в условиях нынешнего демографического кризиса.

В начале ноября в Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам. Склонением к аборту будут считать уговоры, предложения, подкуп или обман, из-за которых женщина принудительно сделала аборт. Наказание — штрафы от 3 000 до 200 тыс. рублей.

До этого запрет на пропаганду абортов ввели в Мордовии. Он стал первым субъектом РФ, где подобную меру ввели на законодательном уровне.

Ранее в частных клиниках нескольких регионов России запретили делать аборты.

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