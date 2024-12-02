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Названо число задержанных на митингах в Грузии

На митингах в Тбилиси задержали более 200 человек

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Irakli Gedenidze/Reuters

На фоне протестов в Тбилиси за последние несколько дней было задержано свыше 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинскую НПО «Ассоциация молодых юристов».

«С 28 ноября по 1 декабря на горячую линию сети юридической помощи поступили сообщения о задержании более 200 человек. В числе арестованных находятся несовершеннолетние, женщины, представители СМИ, работники культуры и сотрудники НПО», — говорится в их заявлении.

Замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о пяти полицейских, пострадавших в последние часы от действий участников акции протеста в центре Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее сообщалось, что государства Прибалтики введут санкции против организаторов подавления протестов в Грузии.

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