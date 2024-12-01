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Премьер Грузии: задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами

Кобахидзе: задержанные на митинге иностранцы могли инструктировать радикалов

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге подтвердил информацию о том, что во время протестов в стране правоохранители задержали иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Были задержаны граждане России, проявившие насилие по отношению к представителям правоохранительных органов, и гражданин Великобритании, который незаконно ворвался в здание парламента», — заявил глава кабмина.

Он допустил, что это иностранные инструктора, которые руководили радикалами на акции протеста, но решил не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования. Следователям предстоит выяснить, зачем россияне и британец приехали в страну.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее были опубликованы кадры разгромленного парламента Грузии.

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