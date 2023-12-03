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В аэропорту Мюнхена опрокинулся самолет из-за снега

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за снега

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего на него снега. Об этом РИА Новости сообщили в компании и пресс-службе воздушной гавани.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, самолет уже вернули в исходное положение.

До этого в пресс-службе мюнхенской воздушной гавани сообщили, что около 560 авиарейсов из 880 запланированных будут отменены в аэропорту Мюнхена в воскресенье, 3 декабря.

Пассажиров попросили проверить статус своего рейса перед поездкой.

Авиасообщение было временно приостановлено из-за сильного снегопада в Баварии. Сотням пассажиров пришлось провести ночь в аэропорту Мюнхена.

Другие немецкие аэропорты также ощутили на себе последствия закрытия Мюнхена. Например, воздушные гавани Франкфурта и Нюрнберга принимали самолеты, которые больше не могли лететь в столицу Баварии.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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