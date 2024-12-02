Протестующие начали возводить баррикады в центре Тбилиси

В центре Тбилиси вытесненные с площади Свободы у парламента Грузии митингующие отступили дальше по проспекту Руставели и начали возводить баррикады, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что в качестве строительных материалов протестующие используют уличные вывески и металлические заборы.

«Интерфакс» отмечает, что участники акции продолжают обстреливать здание парламента петардами. Время от времени полицейские применяют водомет. При этом демонстранты постоянно их провоцируют, выкрикивая оскорбления и бросая в них разные предметы.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее президент Грузии призвала жителей Батуми надавить на Конституционный суд.