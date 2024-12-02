Физиолог раскрыла вред сна на животе

Сон на животе затрудняет дыхание и приводит к сдавливанию внутренних органов. Об этом сообщила «Известиям» доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева.

Она добавила, что сон на животе способствует напряжению в шейном отделе позвоночника.

«В целом специалисты считают полезным сон на левом боку из-за расположения внутренних органов», — отметила эксперт.

По словам Крымцевой, то, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца, — всего лишь предубеждение. Она посоветовала сердечникам выбирать для сна высокую подушку. Позу на спине врач сочла «достаточно комфортной» для позвоночника.

До этого ученые из Университета Уильяма Марша Райса (США) установили, что фаза медленного сна (NREM) помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и справляться с визуальными задачами.

Ранее ученые выяснили, что светлые ночи и темные дни влияют на смертность.