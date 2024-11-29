Ученые выяснили, какой сон повышает эффективность работы мозга

Ученые из Университета Уильяма Марша Райса (США) установили, что фаза медленного сна (NREM) помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и справляться с визуальными задачами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Группа исследователей провела серию экспериментов на макаках, чтобы изучить влияние фазы NREM (медленного сна) на работу мозга. В ходе эксперимента животным предлагалось выполнить задачи на распознавание визуальных объектов до и после короткого 30-минутного сна.

Во время сна ученые регистрировали активность нейронов в трех ключевых зонах мозга: первичной зрительной коре, средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре. Использование многоэлектродных массивов позволило точно отслеживать активность тысяч нейронов.

Результаты исследования показали, что макаки, которые успели поспать, значительно улучшили свои результаты при выполнении визуальных задач. У животных, находившихся в состоянии спокойного бодрствования, таких изменений не наблюдалось.

Кроме того, ученые отметили увеличение активности низкочастотных дельта-волн и синхронизацию работы нейронов различных участков коры головного мозга во время сна. После пробуждения нейроны стали функционировать более автономно, что способствовало улучшению обработки информации.

Ученые также обнаружили, что подобный эффект можно было воспроизвести у бодрствующих животных при помощи низкочастотной электрической стимуляции зрительной коры. Это открытие дает надежду на создание методов улучшения когнитивных функций без необходимости полноценного сна, что может оказаться полезным в условиях современной жизни, где недостаток сна стал распространенной проблемой.

Ранее ученые выяснили, что светлые ночи и темные дни влияют на смертность.