В Тбилиси спецназ начал зачистку площади Свободы от протестующих

В Тбилиси отряды спецназа грузинского МВД начали зачищать площадь Свободы у здания парламента в центре города, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, столкновений митингующих с полицейскими нет. Демонстранты оставляют площадь и улицу 9 апреля по мере того, как в их сторону двигаются правоохранители в сопровождении спецтехники.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в МВД пригрозили протестующим «всеми возможными мерами» остановить митинг в Тбилиси.