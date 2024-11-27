Россиянам назвали недвижимость, в которую выгодно вкладывать сейчас

На выбор объекта недвижимости с целью получения прибыли влияет много различных факторов, из-за чего предоставить какое-то универсальное решение, которое подойдет для всех, невозможно. Прежде всего следует ориентироваться на объем свободных средств на руках, рассказала «Газете.Ru» Анна Дягилева, эксперт по жилой недвижимости, частный риэлтор.

«Если у человека есть, предположим, до 500 тыс. руб., то лучше вложить их в кладовые помещения в новостройках для их последующей сдачи в аренду. Если свободных средств больше, но их не хватает для покупки недвижимости, то следует изучить различные льготные программы, которые помогут сэкономить. Разные варианты субсидирования могут быть у представителей различных профессий или у родителей», — отметила она.

Также немалую роль играет выбор стратегии. Надо определиться с целью, которую вы преследуете: получение дохода в краткосрочной перспективе или же формирование пассивного дохода на долгие годы. Для каждой из этих стратегий следует рассматривать разную недвижимость.

«Например, для пассивного дохода идеально подойдут апартаменты в хорошем комплексе для сдачи. У них ниже стоимость покупки, а арендная ставка находится на уровне жилой недвижимости. Если же вы рассматриваете получение дохода в краткосрочной перспективе, то флиппинг — один из способов такого заработка. Его суть заключается в том, что человек приобретает вторичное жилье, делает ремонт и продает квартиру с наценкой. Но следует учитывать, что сейчас этот способ заработка стал более сложным из-за снижения доли людей, готовых взять ипотеку. Проблемным стал и процесс выбора квартиры под флиппинг. Все это приводит к тому, что новички могут в лучшем случае выйти в ноль или получить минимальный доход до 7%, потратив при этом много сил, времени и денег», — сказала эксперт.

В современных реалиях наблюдаются проблемы и у другой популярной стратегии — покупка квартиры на этапе котлована с последующей перепродажей. Дело в том, что такой подход сработает только при одном условии — у покупателя есть незаемные средства, которые он может потратить на недвижимость. В таком случае он может получить хорошую скидку от застройщика и выйти в плюс. Если же в текущих условиях использовать в этой стратегии ипотечные средства, то есть риск не только ничего не заработать, но и получить убыток. Это связано с тем, что ипотека значительно увеличивает стоимость жилья.

«Поэтому с учетом текущей ситуации на рынке новичкам не рекомендуется прибегать к стратегиям, которые предполагают получение дохода в краткосрочной перспективе. Следует обратить внимание на более долгосрочные варианты заработка, особенно с учетом значительного роста арендной ставки. Самая идеальная опция: покупка на незаемные средства студии или евродвушки в апарт-комплексах, расположенных в хороших локациях. Условия для таких локаций: наличие станции метро в доступе 5-12 минут пешком, отсутствие вида на кладбище, трубы заводов, шоссе или МКАД из окон, развитая инфраструктура района (не пустырь и не стройка)», — подчеркнула риэлтор.

Если же есть возможность приобретения только с помощью льготных программ, то их следует внимательно изучить, так как их использование может увеличить стоимость объекта, резюмировала она.

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