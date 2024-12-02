Россиянам объяснили, как распознать мошенников на инвестиционном рынке

Инвестиции — привлекательный способ приумножения капитала. Но также этот рынок изобилует мошенниками, которые используют разнообразные стратегии обмана. Про основные ловушки и способы их избежать «Газете.Ru» рассказал CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.

«Одна из популярных тактик — создание мошенниками поддельных веб-сайтов или мобильных приложений. Внешне они копируют известные инвестиционные платформы или банки. Пользователи вводят учетные данные, а злоумышленники используют их для доступа к реальным счетам. Такие сайты часто распространяются через письма или сообщения с заманчивыми предложениями, например, «вы выиграли бонус», «войдите в свой аккаунт, чтобы получить подарок». Визуальное сходство с оригиналом может быть настолько высоким, что отличить подделку сложно», — объяснил он.

Чтобы избежать этой ловушки, всегда проверяйте URL: фишинговые сайты часто используют замену символов (например, буква «о» на цифру «0») или необычные домены. Не вводите личные данные на сайтах, ссылки на которые вы получили через почту или мессенджеры. Кроме того, всегда устанавливайте приложения только через официальные магазины, такие как Google Play или App Store. Перепроверяйте, что разработчик — официальный представитель компании.

«Поддельные инвестиционные платформы — еще один способ мошенников. Они обещают высокую доходность за минимальные сроки, привлекая неопытных инвесторов. После получения первоначальных вложений сайт либо исчезает, либо просит дополнительные суммы под предлогом налогов или комиссий. Например, пользователь может увидеть убедительные отзывы других «инвесторов», которые якобы уже получили значительную прибыль. На самом деле такие отзывы вымышлены или оплачены», — отметил эксперт.

Социальные скамеры — это мошенники, которые используют социальные сети и мессенджеры для обмана людей. Они выбирают жертв, ориентируясь на тех, кто интересуется финансовыми темами, инвестированием или ищет способы заработка. Часто их внимание привлекают пользователи, активные в группах о деньгах и инвестициях. Мошенники начинают общение с дружелюбных сообщений, чтобы установить доверительный контакт.

«Они могут представляться профессиональными аналитиками, успешными инвесторами и брокерами, утверждая, что обладают уникальными знаниями и предлагают уникальные возможности. Постепенно разговор переключается на тему вложений. Под предлогом ограниченного времени, особых условий или закрытых предложений они оказывают давление, чтобы жертва как можно быстрее приняла решение и перевела деньги. Их стратегия — использовать психологические приемы, чтобы внушить чувство вины, срочности и желание не упустить «выгодный шанс», — рассказал он.

Иногда мошенники выдают себя за финансовых экспертов, предлагают подписку на сигналы для торговли или эксклюзивные стратегии. Такие предложения обычно сопровождаются историями «успеха», где неизвестные инвесторы заработали десятки тысяч долларов, следуя рекомендациям. Сигналы могут оказаться случайными или даже намеренно убыточными.

«Доверяйте только профессионалам, у которых есть официальные лицензии. В странах с развитым регулированием эти данные можно проверить через финансовые регуляторы. Кроме того, насторожитесь, если аналитик не может предоставить доказательств своих успехов или требует предоплату за информацию», — рекомендовал специалист.

По его словам, главное правило — никогда не доверяйте обещаниям мгновенной прибыли. Все инвестиции несут риски, их доходность не может быть гарантирована.

«Используйте двухфакторную аутентификацию на всех инвестиционных аккаунтах, чтобы минимизировать риски взлома. Регулярно проверяйте информацию о новых платформах и консультируйтесь с профессиональными финансовыми советниками.

Обучение финансовой грамотности — это лучший инструмент защиты. Чем больше вы разбираетесь в работе инвестиционных рынков, тем сложнее вас обмануть», — резюмировал он.

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