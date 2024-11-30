Эксперт рассказал, какие IT-специалисты будут востребованы в ближайшие три года

В ближайшие годы искусственный интеллект станет важным рабочим инструментом для профессионалов во многих сферах, что потребует новых подходов к организации работы. Как ИИ изменит работу IT-специалистов и чему сегодня нужно учиться, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, рассказал «Газете.Ru» на Конгрессе молодых ученых руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании Кирилл Баранников.

По словам эксперта, ИИ не просто способен помогать человеку выполнять рутинные действия, а на горизонте 3-5 лет кардинально изменит модель компетенций во многих сферах труда, в том числе в IT-сфере.

«В образовании всегда противоборствуют два подхода: прагматичная прикладная подготовка и фундаментальное образование. Последние десятилетия победа была на стороне прагматики: при подготовке разработчика во главу угла ставились практические, операционные, навыки и знания. Однако сейчас мы видим, что все больший спрос на тех, кто способен не просто «запилить скрипт на питоне», а спроектировать систему, критически осмыслить ее уязвимости. Растет потребность в тех, кто может мыслить нетривиально, нерутинно. Во многом это связано с тем, что главный вызов – это создание принципиально новых технологий», – отметил Баранников.

Особенно важно в новых условиях уметь работать с алгоритмами, сказал он.

Также сегодня требуются и новые подходы к обучению.

«С ростом спроса на мышление растет и интерес к дисциплинам, способным его развивать. Мы переживаем начало ренессанса математики. Не в части знания отдельных формул, но как особого математического мышления. Мышление формируется поэтапно, требуется время и усилие. В этом плане может прозвучать странно из уст представителя бигтеха, но студенту важно не как можно быстрее выйти на работу, а дать себе время построить фундамент мышления. В долгосрочной перспективе именно он позволит собирать крутые карьерные треки, развиваться профессионально и больше зарабатывать», – заключил эксперт.

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