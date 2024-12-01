В Мариуполе приезжие строители избили местного жителя

В городе Мариуполь Донецкой народной республики приезжие строители в ходе конфликта избили местного жителя. Об этом сообщает СК России.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадавший получил травмы головы. По факту произошедшего следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»). Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как она проходит.

30 сентября уроженцы Средней Азии подрались на стройплощадке в Мурино. Как стало известно, потасовку на своем рабочем месте устроили граждане Таджикистана. Очевидцы обратились в полицию и сообщили правоохранителям о месте происшествия. Однако к моменту прибытия стражей правопорядка участники уличного конфликта скрылись. Полицейским удалось задержать только троих свидетелей инцидента. Молодых людей в возрасте 17, 18 и 20 лет допросили, а затем отпустили.

Ранее жительница Севастополя отрезала украинскому беженцу нос и ухо.