В Луганске погиб военный корреспондент

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в Луганске в результате ДТП. Об этом сообщило информационное агентство в своем Telegram-канале.

Последний пост, посвященный доставке гуманитарного груза в Кременную, военкор опубликовал утром 1 декабря в своем Telegram-канале.

Сергею было 49 лет.

Агентство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

16 ноября сообщалось, что один из администраторов Telegram-канала «Архангел спецназа Z», Егор Капинский с позывным «Щит», погиб в стрелковом бою при проведении штурма на Донецком направлении.

В середине июня военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в селе Никольское под Угледаром в результате удара дронов ВСУ. В Следственном комитете РФ пообещали установить всех причастных к его гибели. Журналисту, который работал в зоне военных действий с 2022 года, было 29 лет.

Ранее администратор Telegram-канала Grey Zone погиб в Африке.