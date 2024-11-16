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Администратор Telegram-канала «Архангел спецназа Z» погиб на СВО

Администратор Telegram-канала «Архангел спецназа Z» Капинский погиб на СВО

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Телеграм-канал «Архангел спецназа Z»

Один из администраторов Telegram-канала «Архангел спецназа Z», Егор Капинский с позывным «Щит», погиб в стрелковом бою при проведении штурма на Донецком направлении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что Капинский «был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела».

«Ъ» отмечает, что Капинский окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище в звании старшего лейтенанта.

«Архангел спецназа Z» был создан в сентябре 2021 года. В текущий момент на Telegram-канал подписано более 1,1 млн человек. Его ведут восемь человек, двое из которых гражданские.

В июле сообщалось, что военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone погиб в результате нападения боевиков-туарегов в Африке. По данным «Осторожно, новости», это был 31-летний москвич Никита Федянин, уроженец Липецкой области. В своем YouTube-канале пять лет назад он опубликовал видео «Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации — ЦСН ФСБ РФ».

Ранее арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны РФ.

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