Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хозяева Владимира Зеленского предали его, их цели заключаются не в помощи Украине, а направлены на нанесение ущерба России. Дипломат написала об этом в своем Telegram-канале, комментируя высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что Украина должна самостоятельно решать, отказываться ли ей от территорий в рамках урегулирования конфликта.

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — подчеркнула Захарова.

Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

До этого британское издание The Economist, ссылаясь на источники среди украинских военных, сообщило, что в Вооруженных силах Украины начинают рассматривать идею о территориальных уступках в пользу России из-за усталости от затянувшегося конфликта. В статье подчеркивается, что из-за изнурительных боевых действий солдаты все чаще размышляют о том, что «перемирие может стать единственным решением» текущей ситуации.

Ранее Зеленский назвал способ завершения конфликта на Украине.