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Эксперты назвали опасные последствия урагана «Милтон» для США

Newsweek: из-за урагана «Милтон» США может грозить нашествие комаров

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Rebecca Blackwell/AP

Из-за урагана «Милтон» США может грозить нашествие комаров, разносящих опасные болезни. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что комары могут переносить малярию, а также лихорадки денге, Зика и Западного Нила.

Эксперты издания указали на то, что ураганы создают идеальные условия для размножения комаров. Почва обогащается питательными веществами из-за паводковых вод, а влажность в районе, где прошел ураган, остается высокой.

Как сообщает газета Financial Times, количество осадков при прохождении «Милтона» увеличилось на 20 — 30% из-за деятельности человека и его воздействия на климат. Также из-за воздействия глобального потепления ветер во время урагана дул примерно на 10% сильнее.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что ураган «Милтон» уже вышел из тропической зоны и начал заметно ослабевать. На днях он должен сблизиться с другим ураганом, который пока находится на стадии тропического шторма. Если бы не этот ураган, то «Милотон» мог дойти до России.

Ранее в США сделали утешительные выводы по итогам урагана «Милтон».

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