Полиция стянула спецтехнику к площади Свободы в Тбилиси

К площади Свободы в центре Тбилиси полиция стянула спецтехнику, в том числе водометы, на фоне информации о возобновлении акции протеста, передает РИА Новости.

По данным агентства, между техникой правоохранителей и митингующими не более 200 м. Участники акции протеста, как и накануне, атакуют железное ограждение у парламента и бросают петарды. Сбоку от здания законодательного органа находятся полицейские заслоны.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее были опубликованы кадры разгромленного парламента Грузии.