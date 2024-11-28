Экономист раскрыл, из-за чего банк может отказать в выдаче кредита

Плохая кредитная история и недостаточный доход могут стать причиной отказа банка в выдаче займа. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, для улучшения кредитной истории можно брать небольшие кредиты на более легких условиях. В этом случае клиент может показать банку, что он может своевременно гасить займы, пояснил аналитик. Если кредит берется под залог, банк будет оценивать соответствие залогового имущества.

«Самое главное, чтобы текущая рыночная стоимость залога была не ниже суммы кредита. Второе — он должен быть ликвидным, чтобы его можно было продать и действительно получить эти деньги, если вы не будете выполнять свои обязательства», — уточнил Беляев.

Опрос онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru») до этого показал, что три четверти опрошенных россиян — 75,3% — получили отказ в кредите от банка в сентябре-октябре 2024 года. Не получал отказов только каждый пятый опрошенный — 19,8%. Остальные 4,9% затруднились с ответом.

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